Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior ausgeraubt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag wurde in Erfurt-Melchendorf ein 72-jähriger Mann ausgeraubt. Er und seine Frau waren von einem unbekannten Pärchen vom Melchendorfer Markt bis zu ihrer Wohnung verfolgt worden. Dort angekommen, stießen sie den Senior in die Wohnung und zogen im Handgemenge aus seiner Jackentasche das Portemonnaie. Sie raubten eine kleine Menge Bargeld sowie eine EC-Karte. Anschließend flüchteten die Frau und der Mann in unbekannte Richtung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell