LPI-EF: Gefährliche Leckerlis

Sömmerda (ots) - In Sömmerda beschmierten Unbekannte zwischen Samstag und Montag eine Fassadenmauer in der Brunnenstraße und richteten dabei 600 Euro Sachschaden an. Mit schwarzer Sprühfarbe war ein 15 Zentimeter breiter und acht Meter langer Strich auf die Mauer aufgebracht worden. Der Hausbesitzer erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

