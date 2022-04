LPI-EF: Mauer beschmiert

Erfurt (ots) - Den Osterurlaub in Thüringens Landeshauptstadt hatte sich ein 70-jähriger Mann aus Hessen sicher anders vorgestellt. In der Nacht zu Montag parkte er mit seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz der Messe Erfurt. In der Dunkelheit schlichen sich Diebe an das Fahrzeug und stahlen zwei E-Bikes, welche am Wohnmobil befestigt waren. Die Räder haben einen Wert von 10.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

