LPI-EF: Autobesitzer aufgepasst

Sömmerda (ots) - Von Meisterdieben konnte in der vergangenen Nacht in Sömmerda nicht die Rede sein. Zwei Männer hatten 01:00 Uhr in der Nacht versucht in ein Hotel einzudringen. Leise gingen sie dabei nicht vor, denn der Sicherheitsdienst wurde auf sie aufmerksam. Die Männer rannten davon. Auf ihrer Flucht stahlen sie einen Motorroller. Weit kamen die Möchtegerndiebe nicht. Die Polizei stellte die Herren im Alter von 31 und 38 Jahren. Der Motorroller wurde ...

