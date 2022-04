Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beziehungsstreit endet mit Anzeigen

Erfurt (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es Montagabend gegen 18:30 Uhr in der Martin-Niemöller-Straße von Erfurt. Eine Frau war mit ihrem Ex-Partner in Streit geraten. Nachdem der 39-Jährige in der Wohnung randaliert hatte, wurde er von der Frau vor die Tür gesetzt. Mit Schlägen gegen die Tür wollte er sich wieder Zutritt zur Wohnung verschaffen. Der aggressive Mann musste von der Polizei zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei leistete der betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Mann Widerstand. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes, wurde der 39-jährige Mann in ein Krankenhaus eingewiesen. Er hat sich wegen Sachbeschädigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten. (JN)

