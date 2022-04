LPI-EF: 16-Jähriger überrascht Einbrecher

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine unbekannte Person vergriff sich zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in Weißensee an einem Auto. Die 48-jährige Halterin hatte ihren Wagen vor dem Wohnhaus geparkt, als jemand seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ und eine faustgroße Delle in das Heck des Autos schlug. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

