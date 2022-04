Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter in Diskothek angegriffen

Erfurt (ots)

Am Wochenende endete in einer Erfurter Diskothek die Schicht eines Mitarbeiters mit leichten Verletzungen. In der Nacht zu Sonntag arbeitete der 19-Jährige an der Garderobe, als er gegen 03:30 Uhr mit einem Gast in Streit geriet. Dieser versuchte, ohne Erlaubnis in den Garderobenbereich zu gelangen. Als der Angestellte den unbekannten Mann daran hindern wollte, sprühte dieser ihm Reizstoff in das Gesicht. Die alarmierte Polizei wurde dem Täter vor Ort nicht mehr habhaft. Er war etwa 20 Jahre alt, hatte eine schlanke Gestalt und schwarze Haare. Er trug ein rotes Cap sowie eine schwarze Jacke der Marke Moncler und eine auffällig dicke Silberkette. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0083353 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell