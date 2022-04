LPI-EF: Kneipenbesuch endet im Krankenhaus

Erfurt (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag betrat ein 19-Jähriger die Straßenbahn der Linie 4 am Erfurter Anger. Hier wurde er unvermittelt durch eine ihm unbekannte, männliche Person, welche mit einem schwarzen Bascap bekleidet war, einen Rucksack trug und eine Bierdose in der Hand hielt, beleidigt und mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. Anschließend verließ der Angreifer die Bahn am Erfurter Anger. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Hinterkopf, ...

mehr