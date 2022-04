Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld ergaunert

Sömmerda (ots)

Ein 42jähriger Mann aus dem Landkreis Sömmerda wurde durch einen Trickbetrüger am Telefon getäuscht. Er stellte sich als Mitarbeiter seiner Bank vor und gab an, dass sein Girokonto Opfer eines Hackerangriffs gewesen sei. Um das Geld zu "retten", sollte der Geschädigte dann mehrere Tausend Euro auf fremde Konten überweisen, was er dann auch tat. Später erkannte der Mann den Betrug. Hier nochmals der Hinweis, sich niemals auf solche Geschäfte bzw. Handlungen am Telefon einzulassen. Keine seriöse Bank arbeitet auf diese Weise. (TG)

