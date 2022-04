LPI-EF: Steinewerfer gestellt

Erfurt (ots) - Als Schauplatz eines sinnlosen Vandalismus zeigte sich die Rudolfstraße in Erfurt am heutigen Morgen. Hier mussten die Halter von insgesamt acht Autos feststellen, dass eine unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag den Lack ihrer Fahrzeuge zerkratzt hatte. Bislang fehlen jegliche Hinweise zum Täter. Zeugen des Geschehens werden daher gebeten, ihre Feststellung der Polizei mitzuteilen. Letztere hatte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an KFZ ...

