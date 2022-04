LPI-EF: Sinnloser Vandalismus

Sömmerda (ots) - In der letzten Nacht beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw VW. Dieser stand in der Bahnhofstraße in Weißensee. Der Lack wurde auf der kompletten Fahrerseite zerkratzt und verursachte einen Sachschaden von mindestens 1000 EU. Hinweise werden von der PI Sömmerda (03634-3360) erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

