LPI-EF: Vandalismus in Weißensee

Erfurt (ots) - Am Freitagvormittag führte der Inspektionsdienst Nord eine Verkehrskontrolle im Bereich An der Lache durch. Ein 21-jähriger Führer eines Mercedes Transporters, welcher sich der Kontrolle entziehen wollte, führte kurz vor der Kontrollstelle ein Wendemanöver durch und trat die Flucht an. Die Fahrt endete nach wenigen Metern abrupt an der Hauswand eines Lebensmittelgroßmarktes. Während sein Beifahrer ...

mehr