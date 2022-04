Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht vor Polizei endet mit Totalschaden

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag führte der Inspektionsdienst Nord eine Verkehrskontrolle im Bereich An der Lache durch. Ein 21-jähriger Führer eines Mercedes Transporters, welcher sich der Kontrolle entziehen wollte, führte kurz vor der Kontrollstelle ein Wendemanöver durch und trat die Flucht an. Die Fahrt endete nach wenigen Metern abrupt an der Hauswand eines Lebensmittelgroßmarktes. Während sein Beifahrer unverletzt an der Unfallstelle zurückblieb, rannte der Fahrer in unbekannte Richtung davon. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittlungen führten schnell zum Sohn der Halterin des Transporters und zur vermutlichen Ursache seiner Flucht. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Der Schaden an der Hausfassade wird auf 1000 Euro geschätzt. Am Transporter entstand mit 13000 Euro ein Totalschaden.(ER)

