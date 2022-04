LPI-EF: Gestohlenes Auto entdeckt

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht schlugen erneut Autodiebe in Erfurt zu. Erst am 11.03.2022 waren zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Damals scheiterten die Diebe an einem Audi Q7 in der Löbervorstadt. In der vergangenen Nacht war das selbe Auto wieder in den Fokus von Dieben gerückt. Gegen 05:10 Uhr gelang es ihnen, das Auto im Wert von 60.000 Euro zu stehlen. Der 48-jährige Besitzer sah noch, wie sein Audi davonfuhr und nahm die Verfolgung auf. Er verlor die ...

