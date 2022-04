Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe schlagen zu

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen erneut Autodiebe in Erfurt zu. Erst am 11.03.2022 waren zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Damals scheiterten die Diebe an einem Audi Q7 in der Löbervorstadt. In der vergangenen Nacht war das selbe Auto wieder in den Fokus von Dieben gerückt. Gegen 05:10 Uhr gelang es ihnen, das Auto im Wert von 60.000 Euro zu stehlen. Der 48-jährige Besitzer sah noch, wie sein Audi davonfuhr und nahm die Verfolgung auf. Er verlor die Diebe allerdings wenig später aus den Augen. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter und das gestohlene Auto wurden jedoch nicht mehr aufgegriffen. In Tatortnähe wurden Fahrräder festgestellt, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang gebracht werden. Bereits gegen 03:15 Uhr hatten Autodiebe in der Brühlervorstadt versucht, einen VW Tiguan vom Grundstück eines Einfamilienhauses zu stehlen. Die Täter lösten allerdings die Alarmanlage des Hauses aus, sodass sie in die Flucht geschlagen wurden. Besitzern hochwertiger Fahrzeuge wird geraten, Ortungstechnik im Auto nachzurüsten bzw. eine mechanische Lenkradkralle zu verwenden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell