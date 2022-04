LPI-EF: Betrunkenen LKW-Fahrer gestoppt

Erfurt (ots) - Am Roten Berg von Erfurt schlugen in der Nacht zu Donnerstag Diebe zu. Ein 33-jähriger Mann hatte seinen Betriebswagen auf einem Parkplatz am Karl-Reimann-Ring geparkt. Zwischen 17:45 Uhr und 06:00 Uhr brach eine unbekannte Person die Heckklappe des Transporters auf und durchwühlte die Ladefläche. Aus dem Opel stahl der Dieb Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 6.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

