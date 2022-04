Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

Erfurt (ots)

Am Roten Berg von Erfurt schlugen in der Nacht zu Donnerstag Diebe zu. Ein 33-jähriger Mann hatte seinen Betriebswagen auf einem Parkplatz am Karl-Reimann-Ring geparkt. Zwischen 17:45 Uhr und 06:00 Uhr brach eine unbekannte Person die Heckklappe des Transporters auf und durchwühlte die Ladefläche. Aus dem Opel stahl der Dieb Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 6.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell