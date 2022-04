Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pech im Doppelpack

Erfurt (ots)

Gleich doppeltes Pech hatte gestern ein 37-jähriger Mann in Erfurt. Als er mit seinem Fahrrad von einer Treppe springen wollte, stürzte er und verletzte sich am Knie. Ein Rettungswagen brachte den Bruchpiloten ins Krankenhaus. Dabei fanden die Sanitäter bei ihm eine Luftdruckwaffe samt Munition. Die Polizei wurde verständigt und die Pistole sicherstellt. Die Verletzungen sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden den Mann noch lange Zeit an den Unfall erinnern. (JN)

