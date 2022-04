Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda ereignete sich am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Feistkornstraße in Richtung der Straße Im Kloster. Aufgrund einer Verengung an einer Baustelle musste der Mann auf eine Grünfläche ausweichen. Hier touchierte er mit seinem rechten Kotflügel ein 11-jähriges Mädchen. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (DS)

