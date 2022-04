LPI-EF: Diebstahl auf Baustelle

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Montagmorgen mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher am Wochenende auf ein Büro im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel abgesehen. Dort entwendeten sie hochwertiges Werkzeug sowie Arbeitskleidung im Wert von ungefähr 2.500 Euro. Auf ihrem Beutezug verursachten die Täter an einer Tür Sachschaden von knapp 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

