LPI-EF: WhatsApp-Falle

Landkreis Sömmerda (ots) - In den letzten Wochen trieben sich Diebe gleich zweimal auf einem Weißenseer Agrargelände herum. Ende März stahlen die Langfinger dort aus einer Halle mehrere Kanister mit 150 Liter Diesel. Nun brachen Unbekannte erneut in die Lagerhalle ein. Am Samstag stellten Mitarbeiter eine aufgebrochene Tür fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand allerdings Sachschaden von mehreren hundert Euro. (JN)

