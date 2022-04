LPI-EF: Agrargelände heimgesucht

Erfurt (ots) - Am Wochenende brachen Diebe vermehrt in die Keller von Mehrfamilienhäusern ein. Sie öffneten gewaltsam Kellerboxen oder trieben sich in Fahrradräumen herum. In der Gisperslebener Straße, Heinrich-Hertz-Straße und am Haselnußweg verschwanden drei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Aus Kellern in der Lilo-Herrmann-Straße, im Schwalbenweg und in der Singerstraße wurden außerdem ein Fondue-Set, eine Autobatterie, Werkzeugmaschinen, ein ...

