Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe schlagen zu

Erfurt (ots)

Am Wochenende brachen Diebe vermehrt in die Keller von Mehrfamilienhäusern ein. Sie öffneten gewaltsam Kellerboxen oder trieben sich in Fahrradräumen herum. In der Gisperslebener Straße, Heinrich-Hertz-Straße und am Haselnußweg verschwanden drei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Aus Kellern in der Lilo-Herrmann-Straße, im Schwalbenweg und in der Singerstraße wurden außerdem ein Fondue-Set, eine Autobatterie, Werkzeugmaschinen, ein Kindersitz sowie Wildkameras im Wert von schätzungsweise 1.000 Euro gestohlen. In mehreren Fällen hinterließen die Diebe Schäden an den Kellertüren. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell