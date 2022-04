LPI-EF: Fehlstart

Erfurt (ots) - Ein bereits in den letzten Tagen mehrfach in Erscheinung getretener Pkw fiel Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt Süd auch in der Nacht vom 02.04.22 auf den 03.04.22 auf. In der Clara-Zetkin-Straße in Erfurt konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Fahrzeugführer des Skoda war ein 41-jähriger Mann. Dieser war den Beamten ebenfalls kein Unbekannter, da er seit dem 25.03.22 bereits zweimal fahrenderweise festgestellt wurde ohne eine ...

mehr