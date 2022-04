Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen am Po machen nicht froh

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen sollte ein Pkw Honda in der Krämpfervorstadt kontrolliert werden. Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer erst, stellte das Fahrzeug kurz darauf in einem Hinterhof ab und versuchte nunmehr fußläufig seine Flucht fortzusetzen. Dies konnte jedoch durch die ihn verfolgenden Beamten des Polizeireviers Erfurt Süd vereitelt werden. Die Gründe hierfür waren in der daraufhin durchgeführten Kontrolle schnell gefunden. Bei dem amtsbekannten 43-jährigen Erfurter wurden bei der Durchsuchung statt einer Unterhose Drogen an der Pobacke haftend aufgefunden. Gegen die Beschlagnahme leistete er Widerstand und musste folglich gefesselt werden. Dem nicht genug stand der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Entsprechend endete seine Sonntagsfahrt im Polizeirevier, wo ihm durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Die Haftstrafe konnte abgewendet werden, da die Geldbuße durch seine Lebensgefährtin zuvor per Überweisung beglichen wurde. So durfte der 43-Jährige letztlich zwar ohne Drogen, aber dafür mit einem Potpourrie an Anzeigen nach Hause gehen. (AS)

