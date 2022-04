LPI-EF: Immer eine Kontrolle wert

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es in Kindelbrück zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Vermieter und seinem 35-jährigen Mieter. Nachdem dem Mieter regelmäßig die Sicherung aus dem Stromkasten gedreht wurde, ließ er seine Wut zunächst an der Ehefrau des Vermieters aus, in dem er ihr an den Hals griff und sie weiterhin beleidigte. Folglich erschien der Vermieter an der Wohnungstür des Mieters und bedrohte Diesen massiv. (KF) ...

