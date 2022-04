Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer Prüfungshandlung in einer anderen Sache befand sich ein Kollege der PI Sömmerda am Freitagabend in Kölleda in der Bahnhofstraßße. Gegen 20:25 Uhr kam ihm ein 53-jähriger Radfahrer entgegen, dieser wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 1,66 Promille ermittelt. Eine Blutentnahme erfolgte im Klinikum Sömmerda. (KF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell