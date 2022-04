LPI-EF: Schnuppertag im Inspektionsdienst Erfurt-Nord

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es von Mittwoch auf Donnerstag auf ein Vereinsheim in der Erfurter Löbervorstadt abgesehen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie in ein Büro und entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Auf ihrem Beutezug hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

