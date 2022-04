LPI-EF: Versuchter Angriff mit Kehrschaufel

Sömmerda (ots) - Zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung kam es Donnerstagvormittag in Sömmerda. Eine 23-jährige Frau ging mit ihren Hunden in der Riedtortstraße spazieren. Dort geriet sie mit einem 62-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung packte der 62-Jährige die Frau am Hals, wodurch die Dame leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. ...

