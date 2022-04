Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperverletzung beim Hund ausführen

Sömmerda (ots)

Zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung kam es Donnerstagvormittag in Sömmerda. Eine 23-jährige Frau ging mit ihren Hunden in der Riedtortstraße spazieren. Dort geriet sie mit einem 62-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung packte der 62-Jährige die Frau am Hals, wodurch die Dame leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mann konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgestellt werden. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen. (DS)

