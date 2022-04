Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Handtaschenraub

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte Donnerstagnachmittag, einer 95-jährigen Seniorin im Erfurter Norden die Handtasche zu rauben. Die Dame lief gegen 15:15 Uhr auf dem Gehweg vor dem Thüringen Park in der Nordhäuser Straße, als ein Mann von hinten nach der Handtasche griff. Die Frau hielt ihre Tasche jedoch so fest, dass der Räuber sein Vorhaben kurze Zeit später wieder aufgeben musste. Allerdings verletzte sich die 95-Jährige bei dem Angriff und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0075268 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell