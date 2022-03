Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo fahndet nach Räuber

Erfurt (ots)

Am 29.10.2021 gegen 21:10 Uhr ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle Gothaer Platz/Gorkistraße ein Raub mit einer Körperverletzung. Zwei unbekannte Männer griffen einen 27-Jährigen an. Die Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein und entwendeten ihm anschließend die Jacke und seine Umhängetasche. Wer kennt die beiden Täter? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter Angabe der Vorgangsnummer 0253907/2021 telefonisch (Tel.: 0361/5743-340 oder 0361/5743-24602) oder per E-Mail (K2.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell