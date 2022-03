Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn wurde Mittwochnachmittag ein Fahrgast leicht verletzt. Ein Audi-Fahrer wollte in der Windthorststraße vom Fahrbahnrand losfahren und übersah dabei eine von hinten heranfahrende Straßenbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Straßenbahnfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei verletzte sich in der Tram eine 51-jährige Frau. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. (JN)

