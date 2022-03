Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeige wegen Volksverhetzung

Erfurt (ots)

Am Mittwochmittag kam die Polizei in einem Erfurter Sportgeschäft zum Einsatz. Ein Mitarbeiter hatte die Beamten gerufen, weil ein Kunde eine Maske trug, auf welcher die Aufschrift "Ungeimpft" sowie zwei Davidsterne abgebildet waren. Die Beamten trafen vor Ort den 53-jährigen Mann an und stellten seine Mund-Nasen-Bedeckung sicher. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet. (JN)

