Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei wurde Mittwochabend gegen 17:25 Uhr in die Straße Am Schwemmbach gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei Männer in Streit gerieten und einer den anderen mit einem Spaten bedrohte. Die Polizei stellte vor Ort den stark betrunkenen 36-jährigen Täter und erstattete gegen ihn Anzeige. Von dem bedrohten Mann fehlte allerdings jede Spur. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0074470, bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (JN)

