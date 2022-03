LPI-EF: Abi-Fahrt endet mit Anzeige

Sömmerda (ots) - Ein 68-jähriger Mann verletzte sich Dienstagabend in Sömmerda schwer. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf der Kölledaer Straße in Richtung Stadtring. Auf Höhe der Rohrborner Straße stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen zum Unfallhergang ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

mehr