LPI-EF: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Erfurt (ots) - Der Polizei wurden am Dienstag mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet von Erfurt mitgeteilt. Neben einem Flachbildfernseher, einem Herd und einer Mikrowelle wurden auch 20 Liter Rapsöl und drei Getränkekisten gestohlen. In der Andreasvorstadt erwischte es eine Hausgemeinschaft besonders schlimm. Dort brachen Diebe gleich in vier Keller ein. Neben einem Fahrradanhänger im Wert von über 500 Euro wurde ...

