Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Der Polizei wurden am Dienstag mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet von Erfurt mitgeteilt. Neben einem Flachbildfernseher, einem Herd und einer Mikrowelle wurden auch 20 Liter Rapsöl und drei Getränkekisten gestohlen. In der Andreasvorstadt erwischte es eine Hausgemeinschaft besonders schlimm. Dort brachen Diebe gleich in vier Keller ein. Neben einem Fahrradanhänger im Wert von über 500 Euro wurde auch ein hochwertiges E-Bike im Wert von 12.000 Euro gestohlen. Die Polizei empfiehlt, keine wertintensiven Gegenstände in Kellerräumen zu lagern und Fahrräder auch in der Kellerbox zusätzlich mit einem Schloss gegen Diebstahl zu sichern. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell