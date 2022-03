LPI-EF: Aggressive Heimbewohnerin

Erfurt (ots) - Eine Bankmitarbeiterin wurde hellhörig, als Montagmittag ein 85-jähriger Mann in einer Filiale in Erfurt auftauchte. Er wollte knapp 1.900 Euro an seinen Sohn überweisen. Dieser hatte ihm zuvor über eine neue Nummer per WhatsApp geschrieben und um finanzielle Hilfe gebeten. Die Mitarbeiterin klärte den Senior über einen möglichen Betrug auf. Der 85-Jährige kontaktierte daraufhin seinen Sohn. Der ...

