LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Erfurt (ots) - Am Wochenende geriet eine Erfurter Baustelle in das Visier von Dieben. Bauarbeiter stellten am Montag fest, dass Unbekannte sich an einer Baumaschine zu schaffen gemacht hatten. Sie lösten einen Hydraulikzylinder im Wert von 2.000 Euro und stahlen diesen. Dabei trat eine große Menge Öl aus, sodass neben der Polizei auch die Feuerwehr zum Abbinden der Flüssigkeit zum Einsatz kam. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr