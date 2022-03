LPI-EF: Baumaschine im Visier

Erfurt (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge rief am Montagabend in Erfurt die Polizei. Er hatte in einem Hinterhof der Schlösserstraße zwei Männer beobachtet, die auffällig an zwei Fahrrädern verschiedene Gegenstände umpackten und danach verschwanden. Kurz nach Eintreffen der Polizei, kamen die besagten Männer im Alter von 28 und 31 Jahren zu den Fahrrädern zurück. In einer präparierten Einkaufstasche fanden die Beamten gestohlene Sportbekleidung im Wert von 350 Euro. ...

