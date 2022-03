Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Zeuge

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge rief am Montagabend in Erfurt die Polizei. Er hatte in einem Hinterhof der Schlösserstraße zwei Männer beobachtet, die auffällig an zwei Fahrrädern verschiedene Gegenstände umpackten und danach verschwanden. Kurz nach Eintreffen der Polizei, kamen die besagten Männer im Alter von 28 und 31 Jahren zu den Fahrrädern zurück. In einer präparierten Einkaufstasche fanden die Beamten gestohlene Sportbekleidung im Wert von 350 Euro. Bei einer Überprüfung der Fahrräder und der Männer stellte sich heraus, dass eines der Räder gestohlen war und gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Das Fahrrad und die Kleidung wurden sichergestellt. Der mit Haftbefehl Gesuchte wurde in ein Gefängnis gebracht. Dort muss er nun eine Restfreiheitsstrafe von mehr als zehn Monaten absitzen. Die Polizei ermittelt zudem gegen beide Männer wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

