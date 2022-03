Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 50.000 Euro

Erfurt (ots)

Ein Mitarbeiter eines Ingenieurbüros in Erfurt erlebte gestern eine böse Überraschung. Als er am Morgen in das Büro kam, stellte er fest, dass Einbrecher am Wochenende die Firma heimgesucht hatten. Die Täter stahlen Bargeld, EC-Karten und Autoschlüssel. Zu allem Übel hoben die Diebe im Anschluss mit den EC-Karten Geld ab und stahlen zwei Skodas aus der Tiefgarage des Hauses. Der Wert der Beute wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In der Firma wurde ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

