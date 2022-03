Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche mit glücklichem Ausgang

Sömmerda (ots)

Dank umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei wurde gestern Nachmittag ein 73-jähriger Mann gerettet. Der Rentner war aus einem Seniorenheim in Sömmerda verschwunden. Zahlreiche Streifenwagen suchten nach dem Mann. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber brachte schließlich den Erfolg. Der Vermisste wurde aus der Luft an einem Wirtschaftsweg im Unterholz entdeckt. Der 73-Jährige war gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. (JN)

