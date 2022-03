LPI-EF: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Erfurt (ots) - Diebe hatten es am Wochenende auf einen LKW in Erfurt-Stotternheim abgesehen. Die Täter öffneten den Tankdeckel und zapften knapp 750 Liter Diesel ab. Der entstandene Schaden wurde auf über 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

mehr