Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Professionelle Ladendiebe

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Parfümerie erwischte Samstagmittag in Erfurt zwei Ladendiebe. Die beiden Männer steckten vier Parfümflaschen im Wert von ungefähr 250 Euro in ihre eigens dafür präparierten Jacken. Einer der beiden Täter konnte auf seiner Flucht gestellt werden. Dabei kam heraus, dass der 19-jährige Mann ein Wiederholungstäter war. Er wird für weitere bisher unaufgeklärte Diebstahlshandlungen mit einem Gesamtbeutewert von über 7.000 Euro verantwortlich gemacht. Der 19-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (DS)

