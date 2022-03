LPI-EF: Dieseldiebstahl

Erfurt (ots) - Am Wochenende erwischten Polizeibeamte in Erfurt und im Landkreis Sömmerda neun Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die drei Frauen und sechs Männer im Alter von 18 bis 71 Jahren waren mit dem Auto, dem Fahrrad oder dem E-Roller unterwegs. Trauriger Spitzenreiter mit knapp 2 Promille war dabei ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Magdeburger Allee. Der Mann ...

