LPI-EF: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Erfurt (ots) - Am Sonntagabend gegen kurz nach 19 Uhr kam es in Erfurt im Bereich Juri-Gagarin-Ring/ Franckestraße zum Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Pkw befuhr den Juri-Gagarin-Ring in Richtung Talknoten und missachtete an der Kreuzung Franckestraße das für ihn geltende Lichtzeichen "Rot". Der Motorradfahrer, der die Straße bei Lichtzeichen "Grün" in Richtung Stauffenbergallee querte, ...

mehr