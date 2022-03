Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 1. Einbruch 2. Entwendet 3. Unmenschlich 4. Unverletzt aufgefunden

Sömmerda (ots)

1.

Unbekannte drangen im Zeitraum vom 22.03.2022 23:00 Uhr bis 25.03.2022 11:30 Uhr in die Gaststätte "Zum Alten Jugendclub" in Andisleben ein. Hier entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe und verursachten Sachschaden in Höhe von ca 400 Euro.

2.

In Buttstädt wurde vom 04.03.2022 bis zum 25.03.2022 von dem Gelände der ehemaligen LPG in der Oberwendenstraße ein orangener Radlader der Marke Cheff entwendet. Dieser ist älterer Bauart (Bj. 1991) und der Zeitwert ist derzeit noch nicht bezifferbar.

3.

Am 25.03.2022 gegen 15:00 Uhr informierten die Besitzer vor ca. 14 Tagen enführten Französichen Bulldoge die PI Sömmerda dahingehend, dass sie ihren Hund tot auf dem eigenen Grundstück aufgefunden hatten. Das Tier musste durch die Feuerwehr Straußfurt geborgen werden und wurde zur weiteren Untersuchung bzw. Begutachtung dem Veterinäramt übergeben. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurde erstattet.

4.

Der seit dem 24.03.2022 vermisste Herr Hildebrandt aus Kölleda konnte am 25.02.2022 gegen 15:10 Uhr augenscheinlich unverletzt im Bereich des sogenannten "Bombentrichter" aufgefunden werden. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Hier gilt nochmal Dank an alle Einsatzkräfte und natürlich den Privatpersonen, welche sich an der Suche beteiligt haben. (AD)

