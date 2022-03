LPI-EF: Robuste Fahrweise

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am Samstag, den 26.03.2022, gegen 12:30 Uhr wurden die Beamten des ID Süd über einen Verkehrsunfall informiert. Im Erfurter Stadtteil Melchendorf, am Zugangsbereich des dortigen Krankenhauses, kollidierte ein Audi-Fahrer mit einem Gestaltungselement und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, staunten diese nicht schlecht. Ein über einhundert Kilogramm schwerer Betonwürfel lag auf der Straße. Durch den Unfallfahrer wurde dieser über 10m bis auf die Fahrbahn geschoben. Ein bisher unbekannter Zeuge, welcher den Unfall beobachtet hatte und diesen an der Rezeption meldete, konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers benennen. Der 71jährige Unfallverursacher gab an, nichts von der Kollision bemerkt zu haben. Sein leistungsstarkes Fahrzeug mit Automatikgetriebe schien die zusätzliche Last auch nicht sonderlich zu behindern. Trotzdessen entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 3.000,-EUR, an der Unfallstelle entstand ein Fremdschaden von 1.000,-EUR. Glücklicherweise kam es durch das achtlos liegengelassene Hindernis zu keinen weiteren Verkehrsunfällen. Der Unfallverursacher muss sich jedoch aufgrund Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Seine Fahrtauglichkeit muss zudem im Rahmen des Verfahrens geprüft werden.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass sich der bisher unbekannte Zeuge unter Angabe der Vorgangsnummer 0070553/2022 beim ID Süd meldet. (MF)

